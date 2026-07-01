Informations pratiques

Les Portes du Coglais

Course de caisses à savon

Montours Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Les caisses à savon reprennent la descente… et cette année, la fête continue jusqu’au bout de la nuit.

Des bolides faits maison, des équipes prêtes à se lancer.

Une journée de courses, de défis et de spectacle dédiée aux passionnés, aux familles et à tous les amateurs d’évènements locaux.

Le comité des fêtes vous invite aussi au repas sur l’esplanade Simone Veil à partir de 20h. Au menu kir, jambon grillé, frites et dessert. Les repas seront préparés en fonction des réservations et nous ne pourrons pas garantir de repas disponibles sur place le soir même. Réservations fortement conseillées pour le repas.

Cette année, une nouveauté !… La parade nocturne suivie d’un feu d’artifice et le bal pour clôturer la journée.

Pilotes, bénévoles, spectateurs… la piste vous attend du premier départ jusqu’à la dernière danse.

Que vous soyez derrière un volant, au bord du parcours ou sur la place le soir, préparez-vous à vivre une édition pas comme les autres.

On vous attend nombreux pour cette belle journée tous ensemble ! .

Montours Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 10 73 74 08

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English :

L’événement Course de caisses à savon Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne