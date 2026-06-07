Ateliers numériques jeunesse septembre décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris
Ateliers numériques jeunesse septembre décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 12 septembre 2026.
Programme des ateliers
Samedi 12 septembre : Le temps des dinosaures, dessins animés
Colorie des dessins et transforme – les en dessins animés avec BlinkBook – dès 6 ans
Samedi 17 octobre : Les animaux fantastiques
Invente et crée des animaux fantastiques avec Fabricabrac, de la BnF – dès 6 ans
Samedi 14 novembre : Graffiti !
Transforme ta photo en Graffiti avec Graffiti Me ! – dès 8 ans
Samedi 12 décembre : Heure du conte
Heure du conte numérique avec Storyplay’r – dès 4 ans
Pour en savoir plus
Le blog de la médiathèque, le carnet de Marguerite est à votre disposition
Des applications ludiques et créatives sélectionnées avec soins par les bibliothécaires.
Du samedi 12 septembre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-13T00:59:59+01:00
Date(s) :
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras
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