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Ateliers numériques jeunesse septembre décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris

Ateliers numériques jeunesse septembre décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris

Ateliers numériques jeunesse septembre décembre Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Marguerite Duras

Adresse : 115, rue de Bagnolet

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Programme des ateliers

Samedi 12 septembre : Le temps des dinosaures, dessins animés

Colorie des dessins et transforme – les en dessins animés avec BlinkBook – dès 6 ans

Samedi 17 octobre : Les animaux fantastiques

Invente et crée des animaux fantastiques avec Fabricabrac, de la BnF – dès 6 ans

Samedi 14 novembre : Graffiti !

Transforme ta photo en Graffiti avec Graffiti Me ! – dès 8 ans

Samedi 12 décembre : Heure du conte

Heure du conte numérique avec Storyplay’r – dès 4 ans

Pour en savoir plus

Le blog de la médiathèque, le carnet de Marguerite est à votre disposition

Des applications ludiques et créatives sélectionnées avec soins par les bibliothécaires.
Du samedi 12 septembre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-13T00:59:59+01:00
Date(s) :

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras


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