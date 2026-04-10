Villefort

ATELIERS PÊCHE

Avenue des Cévennes Villefort Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

L’AAPPMA du Canton de Villefort propose dans le cadre des Animations Pêche et Nature

Pêche au coup en lac

Initiez-vous au plaisir de la pêche

Du 7 Juillet au 27 Août les mardis et jeudis de 9h à 12h

Pour les enfants de 7 à 17 ans

Séance 20€

L’AAPPMA du Canton de Villefort propose dans le cadre des Animations Pêche et Nature

Pêche au coup en lac

Initiez-vous au plaisir de la pêche au lac de Villefort

Du 7 Juillet au 27 Août les mardis et jeudis de 9h à 12h

Les dates

7 Juillet

9Juillet

14 Juillet

16 Juillet

21 Juillet

23 Juillet

28 Juillet

30 Juillet

En août

4 Août

6 Août

11 Août

13 Août

18 Août

20 Août

25 Août

27 Août

Pour les enfants de 7 à 17 ans

Participation : 20€ la séance

Pour les inscriptions contacter Grégory 06 02 11 67 68

Fédération 06 66 65 36 11 .

Avenue des Cévennes Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 11 aappma.villefort@gmail.com

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English :

The AAPPMA du Canton de Villefort offers the following fishing and nature activities

Lake fishing

Introduce yourself to the pleasures of fishing

From July 7 to August 27, Tuesdays and Thursdays, 9am to 12pm

For children aged 7 to 17

Session: 20?

L’événement ATELIERS PÊCHE Villefort a été mis à jour le 2026-04-06 par 48-OT Mont Lozere