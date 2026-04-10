ATELIERS PÊCHE Villefort
ATELIERS PÊCHE Villefort mardi 7 juillet 2026.
Villefort
ATELIERS PÊCHE
Avenue des Cévennes Villefort Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
L’AAPPMA du Canton de Villefort propose dans le cadre des Animations Pêche et Nature
Pêche au coup en lac
Initiez-vous au plaisir de la pêche
Du 7 Juillet au 27 Août les mardis et jeudis de 9h à 12h
Pour les enfants de 7 à 17 ans
Séance 20€
L’AAPPMA du Canton de Villefort propose dans le cadre des Animations Pêche et Nature
Pêche au coup en lac
Initiez-vous au plaisir de la pêche au lac de Villefort
Du 7 Juillet au 27 Août les mardis et jeudis de 9h à 12h
Les dates
7 Juillet
9Juillet
14 Juillet
16 Juillet
21 Juillet
23 Juillet
28 Juillet
30 Juillet
En août
4 Août
6 Août
11 Août
13 Août
18 Août
20 Août
25 Août
27 Août
Pour les enfants de 7 à 17 ans
Participation : 20€ la séance
Pour les inscriptions contacter Grégory 06 02 11 67 68
Fédération 06 66 65 36 11 .
Avenue des Cévennes Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 11 aappma.villefort@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The AAPPMA du Canton de Villefort offers the following fishing and nature activities
Lake fishing
Introduce yourself to the pleasures of fishing
From July 7 to August 27, Tuesdays and Thursdays, 9am to 12pm
For children aged 7 to 17
Session: 20?
L’événement ATELIERS PÊCHE Villefort a été mis à jour le 2026-04-06 par 48-OT Mont Lozere
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