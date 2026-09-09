Ateliers pédagogiques et créatifs au musée de Champagnole !, Musée de Champagnole, Champagnole
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Champagnole · Champagnole
Informations pratiques
Ateliers pédagogiques et créatifs au musée de Champagnole ! 19 et 20 septembre Musée de Champagnole Jura
nombre de place limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Samedi 19 septembre 2026 à 10h
Atelier « Cherche et trouve » – Les gallo-romains du Mont-Rivel
Partez à la découverte du mobilier archéologique gallo-romain à travers un jeu d’observation ludique dans la salle consacrée au Mont-Rivel. Les participants explorent les objets du quotidien des Gallors-romains avec des activités bonus venant enrichir l’expérience : initiation à l’écriture antique et découverte des habitudes alimentaires de l’époque.
Samedi 19 septembre 2026 à 14h
Atelier « Cités lacustres »– De la visite à la maquette
Après une immersion dans le nouvel Espace Lacustre dédié aux cités lacustres de Chalain et Clairvaux, les participants prolongent leur découverte en réalisant la maquette en papier d’une maison sur pilotis. Un atelier créatif et pédagogique pour comprendre l’architecture et le mode de vie de ces habitats sur l’eau.
Dimanche 20 septembre 2026 à 10h
Atelier « Cherche et trouve » – Les mérovingiens de Crotenay et Monnet-la-Ville
Explorez les collections mérovingiennes du musée grâce à un parcours-jeu stimulant ! Les participants observent, cherchent et identifient des objets emblématiques avant de fabriquer leur propre fibule, une broche antique, à emporter en souvenir. Une activité mêlant découverte et création.
Dimanche 20 septembre 2026 à 14h
Atelier « Cités lacustres »– De la visite à la maquette
Après une immersion dans le nouvel Espace Lacustre dédié aux cités lacustres de Chalain et Clairvaux, les participants prolongent leur découverte en réalisant la maquette en papier d’une maison sur pilotis. Un atelier créatif et pédagogique pour comprendre l’architecture et le mode de vie de ces habitats sur l’eau.
Musée de Champagnole 26 rue Baronne Delort 39300 Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 53 01 44 http://Champagnole.fr [{« type »: « email », « value »: « musee@champagnole.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0384530108 »}] Le musée est situé au 1er étage du Centre culturel de la ville de Champagnole. Le musée est accessible par un escalier extérieur.
Samedi 19 septembre 2026 à 10h
© Musée Archéologique Champagnole
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