Visites de l’église et de l’orgue de Champagnole, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Champagnole
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte · Champagnole
Informations pratiques
Visites de l’église et de l’orgue de Champagnole 19 et 20 septembre Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez participer à une visites guidée et commentée de l’église et de l’orgue de Champagnole. Découvrez cet instrument si particulier qui est symbole du patrimoine historique !
Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Place Charles de Gaulle, 39300 Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 88 77 41 06 Présentation et audition de l’orgue historique
Visites guidées et commenées de l’église et de l’orgue de Champagnole
©S Girod
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