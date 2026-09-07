Visites de l’église et de l’orgue de Champagnole, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Champagnole

Informations pratiques

Visites de l’église et de l’orgue de Champagnole 19 et 20 septembre Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez participer à une visites guidée et commentée de l’église et de l’orgue de Champagnole. Découvrez cet instrument si particulier qui est symbole du patrimoine historique !

Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Place Charles de Gaulle, 39300 Champagnole Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 88 77 41 06 Présentation et audition de l’orgue historique

Visites guidées et commenées de l’église et de l’orgue de Champagnole

©S Girod