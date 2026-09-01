Informations pratiques

Champagnole

Musée archéologique

26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine.

Visite libre pendant des ateliers créatifs 10h-12h / 14h-17h.

Ateliers pédagogiques et créatifs inscriptions obligatoires musee@champagnole.com.

A 10h, atelier Cherche et trouve les mérovingiens de Crotenay et Monnet-la-Ville.

Explorez les collections mérovingiennes du musée grâce à un parcours-jeu stimulant ! Les participants observent, cherchent et identifient des objets emblématiques avant de fabriquer leur propre fibule, une broche antique, à emporter en souvenir. Une activité mêlant découverte et création.

A 14h, atelier Cités lacustres de la visite à la maquette.

Après une immersion dans le nouvel Espace Lacustre dédié aux cités lacustres de Chalain et Clairvaux, les participants prolongent leur découverte en réalisant la maquette en papier d’une maison sur pilotis. Un atelier créatif et pédagogique pour comprendre l’architecture et le mode de vie de ces habitats sur l’eau. .

26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08 musee@champagnole.com

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English : Musée archéologique

L’événement Musée archéologique Champagnole a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA