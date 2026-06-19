Marche Rose Champagnole
Marche Rose Champagnole samedi 3 octobre 2026.
Champagnole
Marche Rose
Place le mairie Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Chaque année, Octobre Rose invite chacun à voir la vie en rose tout en soutenant une grande cause la lutte contre le cancer du sein.
Un mois pour sensibiliser les femmes et promouvoir particulièrement le dépistage du cancer du sein.
La Marche Rose de Champagnole vous invite d’abord à rencontrer les partenaires présents et à échanger avec eux sur les différents stands.
Accessible à tous, cet événement se poursuit par une marche conviviale et fédératrice, ouverte à chacun.
Vêtus de rose, les participants avancent ensemble dans une ambiance chaleureuse et engagée, animés par un élan collectif pour sensibiliser, encourager le dépistage et faire vivre la solidarité au fil de la marche. .
Place le mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 73 94
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English : Marche Rose
L’événement Marche Rose Champagnole a été mis à jour le 2026-06-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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