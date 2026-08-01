Ateliers peinture intuitive Chez Sylvie Buxy

Informations pratiques

Buxy

Ateliers peinture intuitive

Chez Sylvie 23 route de Bissey Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05 2027-01-02 2027-02-06 2027-03-06 2027-04-03 2027-05-01 2027-06-05 2027-09-01

Ateliers peinture intuitive pour un groupe de 5 personnes maximum dans un cadre champêtre. Pas besoin de compétences, pas de jugement, juste le plaisir de se déposer pour aller a la rencontre des couleurs.

Pendant 3 heures de 14h a 17h vous créez votre œuvre.

Peinture et pinceaux sont fournis. Munissez vous d’une toile et d’un tablier, c est tout !

Venez vivre ce moment de paix…. .

Chez Sylvie 23 route de Bissey Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 93 27 33 Puech.sylvie@orange.fr

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English : Ateliers peinture intuitive

L’événement Ateliers peinture intuitive Buxy a été mis à jour le 2026-07-31 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II