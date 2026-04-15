ateliers peinture Camping**** Les Murmures du Lignon Tence

Tence

Ateliers peinture

Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Venez partager un moment de bien-être et de relaxation avec Marie pour faire de la peinture.

.

Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a moment of well-being and relaxation with Marie as she paints.

L’événement Ateliers peinture Tence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon