ateliers peinture Camping**** Les Murmures du Lignon Tence
ateliers peinture Camping**** Les Murmures du Lignon Tence mercredi 8 juillet 2026.
Tence
Ateliers peinture
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08
Venez partager un moment de bien-être et de relaxation avec Marie pour faire de la peinture.
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Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 10
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English :
Come and share a moment of well-being and relaxation with Marie as she paints.
L’événement Ateliers peinture Tence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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