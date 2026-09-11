Ateliers « Petit ensemblier », Enclos des Gobelins, Paris

Informations pratiques

Ateliers « Petit ensemblier » 19 et 20 septembre Enclos des Gobelins Paris

À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte pour les plus jeunes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les ateliers Petit ensemblier du Petit Mob’ ouvrent exceptionnellement leurs portes à tous les publics.

En famille ou entre amis, découvrez le métier de décorateur-ensemblier en vous glissant dans la peau d’un véritable créateur d’intérieurs. À partir d’une sélection de meubles, de sièges, de luminaires, de tapis, de textiles et d’objets issus des collections du Mobilier national, composez votre propre décor et imaginez l’aménagement d’un espace unique.

Une activité ludique et créative qui invite petits et grands à porter un nouveau regard sur les arts décoratifs, les styles et l’art de vivre à la française.

Accessible en continu tout au long du week-end.

Enclos des Gobelins 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr

Atelier

© Mobilier national – Justine Rossignol