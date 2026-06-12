Cholet

Ateliers Petits soigneurs

Magasin Tom&Co Cholet, 2 Rue de la Vallière, Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Magasin Tom&Co de Cholet accueille les Ateliers Petits soigneurs le Samedi 4 Juillet pour les enfant de 1 à 14 ans.

Ateliers sur inscription, places limitées. .

Magasin Tom&Co Cholet, 2 Rue de la Vallière, Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers Petits soigneurs Cholet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais