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Ateliers Petits soigneurs Cholet

Ateliers Petits soigneurs Cholet samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Magasin Tom&Co Cholet, 2 Rue de la Vallière,

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cholet

Ateliers Petits soigneurs

Magasin Tom&Co Cholet, 2 Rue de la Vallière, Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Le Magasin Tom&Co de Cholet accueille les Ateliers Petits soigneurs le Samedi 4 Juillet pour les enfant de 1 à 14 ans.
Ateliers sur inscription, places limitées.   .

Magasin Tom&Co Cholet, 2 Rue de la Vallière, Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26  labonnepatte49@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers Petits soigneurs Cholet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais

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