ATELIERS PILATES ET DO IN SUR SETE Sète
lundi 6 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
ATELIERS PILATES ET DO IN SUR SETE
7 rue du 14 juillet Sète Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-13
Ateliers deux heures de Pilates et de Do In sur 7 dates entre juillet et août.
Ateliers deux heures de Pilates et de Do In sur 7 dates entre juillet et août.
Pilates: musculation en profondeur, et Do In auto-massages pour relâcher les tensions. .
7 rue du 14 juillet Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 10 67 36 46 nathalie.givois@gmail.com
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English :
Two-hour Pilates and Do In workshops on 7 dates between July and August.
L’événement ATELIERS PILATES ET DO IN SUR SETE Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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