Ateliers Pom*pompidou des 5/12 ans à Cajarc Cajarc jeudi 22 octobre 2026.

Cajarc

Ateliers Pom*pompidou des 5/12 ans à Cajarc

MAGCP 134 avenue Germain Canet Cajarc Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-29

C’est le rendez-vous ludique et créatif des 5/12 ans

C’est le rendez-vous ludique et créatif des 5/12 ans. À la suite d’une visite de l’exposition La Compagnie Des Animaux, conçue spécialement pour eux, les enfants s’adonnent à une pratique différente chaque semaine.

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MAGCP 134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr

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English :

It’s the fun and creative meeting place for 5/12 year-olds

L’événement Ateliers Pom*pompidou des 5/12 ans à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac