Ateliers Pom*pompidou des 5/12 ans à Cajarc Cajarc
Ateliers Pom*pompidou des 5/12 ans à Cajarc Cajarc jeudi 22 octobre 2026.
Cajarc
Ateliers Pom*pompidou des 5/12 ans à Cajarc
MAGCP 134 avenue Germain Canet Cajarc Lot
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-29 12:00:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
C’est le rendez-vous ludique et créatif des 5/12 ans
C’est le rendez-vous ludique et créatif des 5/12 ans. À la suite d’une visite de l’exposition La Compagnie Des Animaux, conçue spécialement pour eux, les enfants s’adonnent à une pratique différente chaque semaine.
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MAGCP 134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr
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English :
It’s the fun and creative meeting place for 5/12 year-olds
L’événement Ateliers Pom*pompidou des 5/12 ans à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac
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