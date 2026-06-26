Ateliers Poterie et Jeux de Société MJC de Monflanquin Monflanquin

Monflanquin

Ateliers Poterie et Jeux de Société

MJC de Monflanquin 1 rue Saint Pierre Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

La MJC de Monflanquin propose un atelier de poterie, découvrir l’argile, créer, avec Françoise et Chantal, de 6 à 12 ans, au 1 rue Saint Pierre

et un atelier jeux de société avec Adèle pour les enfants et leurs parents, à partir de 5 ans.

Inscription obligatoire.

La MJC de Monflanquin propose un atelier de poterie, découvrir l’argile, créer, avec Françoise et Chantal, de 6 à 12 ans, au 1 rue Saint Pierre

et un atelier jeux de société avec Adèle pour les enfants et leurs parents, à partir de 5 ans.

Inscription obligatoire. .

MJC de Monflanquin 1 rue Saint Pierre Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63 mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Ateliers Poterie et Jeux de Société

The MJC in Monflanquin is offering a pottery workshop to explore clay, and create with Françoise and Chantal, for children ages 6 to 12, at 1 rue Saint Pierre,

as well as a board game workshop with Adèle for children and their parents, ages 5 and up.

Registration is required.

L’événement Ateliers Poterie et Jeux de Société Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides