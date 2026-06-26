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Ateliers Poterie et Jeux de Société MJC de Monflanquin Monflanquin

Ateliers Poterie et Jeux de Société MJC de Monflanquin Monflanquin

Ateliers Poterie et Jeux de Société MJC de Monflanquin Monflanquin mardi 7 juillet 2026.

Lieu
MJC de Monflanquin
Adresse
1 rue Saint Pierre
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Monflanquin

Ateliers Poterie et Jeux de Société

MJC de Monflanquin 1 rue Saint Pierre Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:30:00
fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07

La MJC de Monflanquin propose un atelier de poterie, découvrir l’argile, créer, avec Françoise et Chantal, de 6 à 12 ans, au 1 rue Saint Pierre
et un atelier jeux de société avec Adèle pour les enfants et leurs parents, à partir de 5 ans.
Inscription obligatoire.
La MJC de Monflanquin propose un atelier de poterie, découvrir l’argile, créer, avec Françoise et Chantal, de 6 à 12 ans, au 1 rue Saint Pierre
et un atelier jeux de société avec Adèle pour les enfants et leurs parents, à partir de 5 ans.
Inscription obligatoire.   .

MJC de Monflanquin 1 rue Saint Pierre Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63  mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Ateliers Poterie et Jeux de Société

The MJC in Monflanquin is offering a pottery workshop to explore clay, and create with Françoise and Chantal, for children ages 6 to 12, at 1 rue Saint Pierre,
as well as a board game workshop with Adèle for children and their parents, ages 5 and up.
Registration is required.

L’événement Ateliers Poterie et Jeux de Société Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides

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