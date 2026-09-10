Ateliers pratiques de montage, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest

Informations pratiques

Ateliers pratiques de montage 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les visiteurs pourront découvrir et expérimenter les gestes utilisés pour monter une planche d’herbier : préparation, fixation et stabilisation des spécimens végétaux.

Cet atelier mettra en lumière le travail réalisé par les équipes et les bénévoles du Conservatoire pour assurer la conservation à long terme des collections scientifiques, patrimoniales et de travail.

Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr Accès par la rue Antoine Prigent

Les visiteurs pourront découvrir et expérimenter les gestes utilisés pour monter une planche d’herbier.

© C/ Laroche (CBN de Brest)