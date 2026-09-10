Ateliers pratiques de montage, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences · Brest
Informations pratiques
Ateliers pratiques de montage 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les visiteurs pourront découvrir et expérimenter les gestes utilisés pour monter une planche d’herbier : préparation, fixation et stabilisation des spécimens végétaux.
Cet atelier mettra en lumière le travail réalisé par les équipes et les bénévoles du Conservatoire pour assurer la conservation à long terme des collections scientifiques, patrimoniales et de travail.
Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr Accès par la rue Antoine Prigent
Les visiteurs pourront découvrir et expérimenter les gestes utilisés pour monter une planche d’herbier.
© C/ Laroche (CBN de Brest)
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