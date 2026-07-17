Ateliers Réalité Virtuelle au Grenier d’Abondance, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon

Informations pratiques

Ateliers Réalité Virtuelle au Grenier d’Abondance 19 et 20 septembre Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2026 :

De 11h à 12h et de 15h à 16h30

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, placées sous le thème « Patrimoine à risque : ranimer, résister, réimaginer », la Micro-Folie Saône-Beaujolais s’installe au Grenier d’abondance. Entrez au coeur d’une expérience sensorielle à la première personne, où vous devenez acteur ou actrice de votre découverte.

Grâce à la réalité virtuelle, voyagez dans l’espace et le temps, explorez des univers artistiques ou plongez dans une immersion picturale exceptionnelle. Laissez-vous surprendre par une nouvelle façon de voir, de ressentir et de vivre les oeuvres et les lieux, comme si vous y étiez.

Tout public à partir de 10 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.

De 13h30 à 15h et de 17h à 18h30

la Micro-Folie Saône-Beaujolais vous invite à vivre une expérience collaborative et ludique unique au coeur de l’un des monuments les plus emblématiques d’Europe. Grâce à l’application de réalité virtuelle « Notre-Dame de Paris : Journey Back in Time » développée par Ubisoft, franchissez les portes de la cathédrale pour un voyage exceptionnel à travers les siècles.

Tout public à partir de 8 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) 6, quai St-Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 44 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes XVIIIe siècle Situé au nord-ouest de Lyon, sur la rive gauche de la Saône, le Grenier d’abondance a été construit entre 1722 et 1728 par l’architecte Claude Bertaud de la Vaure pour conserver le blé nécessaire à l’alimentation annuelle des quelques cent vingt mille Lyonnais de l’époque. Après l’édit instituant la libre circulation des grains (1763), le bâtiment est rapidement affecté à des usages militaires : magasin d’artillerie, arsenal puis caserne jusqu’en 1987. Le départ de la Gendarmerie nationale permet alors au ministère de la Culture d’y programmer l’installation de la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes ainsi que les studios de danse du Conservatoire national supérieur de musique et de danse installé quant à lui, depuis 1988, dans l’ancienne École vétérinaire située juste en face. Le Grenier d’abondance présente une architecture tout à fait exceptionnelle : sur trois niveaux superposés, trois files de voûtes d’arêtes retombant sur deux séries de piliers de pierre et deux rangées de pilastres engagés dans les revers des façades. Au centre de ce bâtiment rectangulaire aux dimensions imposantes (130 m de long, 18 m de large), un avant-corps saillant, pourvu d’un fronton triangulaire sobrement décoré, introduit à un grand escalier à quatre noyaux donnant accès aux étages. Pour aménager dans cet édifice singulier les locaux adaptés à ses nouvelles missions, le ministère de la Culture a fait appel aux architectes Valode et Pistre et associés ; le parti proposé permet de laisser intacte la structure d’origine et d’intégrer les éléments modernes dans un souci de sobriété et d’authenticité. Bus C14 -19-31-40-45 : Pont Koenig (rive droite ou rive gauche)

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 2026 :

©Nicolas Anglade