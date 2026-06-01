Ateliers scolaires – Levez les yeux sur la chapelle Sainte-Radegonde !, Chapelle Sainte-Radegonde, Chinon

Ateliers scolaires – Levez les yeux sur la chapelle Sainte-Radegonde ! Vendredi 5 juin, 09h00 Chapelle Sainte-Radegonde Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Des élèves de Grande Section de maternelle et de CP de la ville de Chinon partent à la découverte de la Chapelle troglodytique Sainte-Radegonde, un jardin pas comme les autres ! En compagnie des services patrimoine et Espaces verts, ainsi que d’une chanteuse professionnelle de la compagnie Parolata, les enfants sont invités à prendre leur quartier sur le coteau, à donner de la voix pour chanter l’histoire de ce lieu insolite et à observer la faune et la flore qui y résident.

Chapelle Sainte-Radegonde Coteau Sainte-Radegonde, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247935326 http://www.ville-chinon.com Ancien lieu de culte païen autour d’un puits creusé dans le roc, la chapelle a été aménagée au Moyen-Age autour de la sépulture d’un ermite, Jean de Chinon, qui y reçut Radegonde, reine et future sainte.

Lieu de culte et de pèlerinage, la chapelle a fait l’objet de plusieurs campagnes de décor.

La peinture murale la plus célèbre, récemment redécouverte, représente une « chasse royale », réalisé à la fin du 12ème siècle qui représenterait des membres de la famille Plantagenêt. Du premier week-end d’avril au dernier de juin 2026 :

Week-ends et jours fériés / 15h – 18h

Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août 2026 :

Tous les jours / 10h – 13h et 15h – 18h

Du samedi 5 septembre au dimanche 20 septembre 2026 :

Week-ends / 15h – 18h

Visites guidées possibles toute l’année sur rendez-vous pour les groupes. Réservation auprès de l’Office de tourisme.

Des élèves de Grande Section de maternelle et de CP de la ville de Chinon partent à la découverte de la Chapelle troglodytique Sainte-Radegonde, un jardin pas comme les autres ! En compagnie des et à…

© Ville de Chinon