Chinon

24ème édition de Chinon en Jazz

Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

Chinon en Jazz est de retour, toujours gratuit et en balade dans la jolie ville de Chinon, pour quatre jours de fête, de découverte et de concerts.

Chinon en Jazz est de retour du jeudi 4 au dimanche 7 juin, toujours gratuit et en balade dans la jolie ville de Chinon, pour quatre jours de fête, de découverte et de concerts avec

Bahvoilà • Clément Janinet Garden of Silence • Célia Forestier J.U.NE • Duo Brady • Fidel Fourneyron Oko • Henri Texier Essential Quartet • Hugues Mayot L’Arbre Rouge • Jumbo System • Superpêche • Tree • Trio Keller Ribis Bondonneau .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Chinon en Jazz is back, still free of charge and strolling through the pretty town of Chinon, for four days of festivities, discoveries and concerts.

L’événement 24ème édition de Chinon en Jazz Chinon a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme