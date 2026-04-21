Rendez-vous aux Jardins La vue Chinon
Rendez-vous aux Jardins La vue Chinon vendredi 5 juin 2026.
Chinon
Rendez-vous aux Jardins La vue
102 Quai Jeanne d’Arc Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Découvrez la richesse et la diversité des jardins, privés comme publics, à travers des visites, animations et rencontres autour du patrimoine végétal et du paysage !
Découvrez la richesse et la diversité des jardins, privés comme publics, à travers des visites, animations et rencontres autour du patrimoine végétal et du paysage !-Visite Un autre regard sur la ville les espaces verts
– Samedi 6 juin à 14h, durée 1h30, départ Le Pavillon Clément (rond-point du cimetière)
– Visite Promenade historique Les promenades des Drs Mattrais
Dimanche 7 juin à 14h, durée 45mn, départ sur la promenade
-Atelier famille Fabrique ton talisman végétal, avec Herbonomade
Dimanche 7 juin de 14h à 18h Promenades des Drs Mattrais
-Pause ludique Jeux en bois pour toute la famille
Dimanche 7 juin de 14h à 18h Promenades des Drs Mattrais .
102 Quai Jeanne d’Arc Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 53 26
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English :
Discover the richness and diversity of gardens, both private and public, through visits, events and encounters based on plant and landscape heritage!
L’événement Rendez-vous aux Jardins La vue Chinon a été mis à jour le 2026-04-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme