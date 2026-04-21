Chinon

Rendez-vous aux Jardins La vue

102 Quai Jeanne d’Arc Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Découvrez la richesse et la diversité des jardins, privés comme publics, à travers des visites, animations et rencontres autour du patrimoine végétal et du paysage !

Découvrez la richesse et la diversité des jardins, privés comme publics, à travers des visites, animations et rencontres autour du patrimoine végétal et du paysage !-Visite Un autre regard sur la ville les espaces verts

– Samedi 6 juin à 14h, durée 1h30, départ Le Pavillon Clément (rond-point du cimetière)

– Visite Promenade historique Les promenades des Drs Mattrais

Dimanche 7 juin à 14h, durée 45mn, départ sur la promenade

-Atelier famille Fabrique ton talisman végétal, avec Herbonomade

Dimanche 7 juin de 14h à 18h Promenades des Drs Mattrais

-Pause ludique Jeux en bois pour toute la famille

Dimanche 7 juin de 14h à 18h Promenades des Drs Mattrais .

102 Quai Jeanne d’Arc Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 53 26

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English :

Discover the richness and diversity of gardens, both private and public, through visits, events and encounters based on plant and landscape heritage!

L’événement Rendez-vous aux Jardins La vue Chinon a été mis à jour le 2026-04-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme