Chinon

Pique-nique chez les vignerons indépendants au Domaine Pierre & Bertrand Couly

Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 15:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La journée débutera par une balade dans les vignes, au départ de notre chai, en direction de l’une de parcelles, Le Chêne Vert, offrant une vue imprenable sur le paysage environnant.

La journée débutera par une balade dans les vignes, au départ de notre chai, en direction de l’une de parcelles, Le Chêne Vert, offrant une vue imprenable sur le paysage environnant.

Sur le chemin du retour, une halte au cœur des vignes vous sera proposée pour un apéritif-dégustation des vins du domaine, l’occasion d’échanger autour de notre travail et de nos cuvées dans un cadre authentique. 5 .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 64 19 contact@pb-couly.com

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English :

On May 18th, 19th and 20th, we’ll be opening the doors of our winery to you, so that you can share and discover our wines and expertise in a friendly atmosphere. On the programme: vineyard walks, tastings, discovery workshop …. Information and booking on our website

L’événement Pique-nique chez les vignerons indépendants au Domaine Pierre & Bertrand Couly Chinon a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme