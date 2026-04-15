Chinon

Concert solidaire de la chorale Les Vocalises Richelaises

Place Mirabeau Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La chorale Les Vocalises Richelaises est heureuse de vous inviter à un concert exceptionnel placé sous le signe du partage et de la solidarité.

Ce concert sera donné au profit de L’Hospitalité Chinonaise aux Migrants, une association engagée sur notre territoire pour l’accueil des personnes exilées.

La chorale Les Vocalises Richelaises est heureuse de vous inviter à un concert exceptionnel placé sous le signe du partage et de la solidarité.

Ce concert sera donné au profit de L’Hospitalité Chinonaise aux Migrants, une association engagée sur notre territoire pour l’accueil et l’accompagnement des personnes exilées. .

Place Mirabeau Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 90 88 65

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English :

The Les Vocalises Richelaises choir is delighted to invite you to an exceptional concert dedicated to sharing and solidarity.

The concert will benefit L?Hospitalité Chinonaise aux Migrants, a local association committed to welcoming exiles.

L’événement Concert solidaire de la chorale Les Vocalises Richelaises Chinon a été mis à jour le 2026-04-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme