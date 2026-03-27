Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps Chinon
Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps Chinon vendredi 29 mai 2026.
Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps
Rue Haute Saint-Maurice Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
l’Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps avec piano. L’Ensemble Vocal Énéas est un chœur de femmes amateur de 25 choristes.
– en première partie des œuvres d’époque romantique de Joseph RHEINBERGER.
– en seconde partie des mélodies anglaises traditionnelles & d’époque contemporaine
l’Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps avec piano. L’Ensemble Vocal Énéas est un chœur de femmes amateur de 25 choristes.
– en première partie des œuvres d’époque romantique de Joseph RHEINBERGER.
– en seconde partie des mélodies anglaises traditionnelles ou d’époque contemporaine.
Le chœur est dirigé par Timothée BLANCHET et accompagné par Edwige GONZALES. 10 .
Rue Haute Saint-Maurice Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 06 74 53 evelyne.franchi79@sfr.fr
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English :
the Ensemble Vocal Énéas presents its spring concert with piano. The Ensemble Vocal Énéas is an amateur women’s choir of 25 singers.
– in the first half: works from the Romantic period by Joseph RHEINBERGER.
– second part: traditional & contemporary English melodies
L’événement Ensemble Vocal Énéas présente son concert de printemps Chinon a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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