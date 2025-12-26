Chinon en Fanfares

Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 11:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Toute la journée, profitez de concerts, de déambulations musicales, de battles sur des rythmes tantôt endiablés, tantôt mélodieux… proposés par des fanfares complètement cuivrées !

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 53 00 culture@ville-chinon.com

English : Chinon in Fanfares

Join us on Saturday, May 25 in the streets of Chinon for a festive day of sound.

From 11.30am to 6pm, meet the 4 brass bands selected to take part in this 2024 edition: La Vaginale Fanfare Médecine Tours, les Tapages Fanfare, Bob Banane Blast Band and La Band’à Joe.

