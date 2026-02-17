Concert jazz à la Forteresse royale de Chinon Chinon
Concert jazz à la Forteresse royale de Chinon Chinon vendredi 5 juin 2026.
Concert jazz à la Forteresse royale de Chinon
4 rue du château Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Dans le cadre du festival Chinon en Jazz, la Forteresse accueille un concert à partir de 19h dans le parc.
Dans le cadre du festival Chinon en Jazz, la Forteresse accueille un concert à partir de 19h dans le parc. .
4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Chinon en Jazz festival, the Fortress hosts a concert starting at 6pm in the park.
L’événement Concert jazz à la Forteresse royale de Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-02-17 par Conseil Départemental 37