Chinon

Chinon Classic Commémoration du Grand Prix de Tours

Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Commémoration du Grand Prix de Tours manifestation de voitures et motos anciennes, Rallye, expositions, démonstrations. Cette manifestation permet aux collectionneurs de découvrir au volant de leurs fabuleux véhicules les charmes parfois méconnus d’une région chargée d’histoire et d’événements.

Commémoration du Grand Prix de Tours manifestation de voitures et motos anciennes, Rallye, expositions, démonstrations. Cette manifestation permet aux collectionneurs de découvrir au volant de leurs fabuleux véhicules les charmes parfois méconnus d’une région chargée d’histoire et d’événements sportifs, où la douceur de vivre se savoure dans toute sa splendeur. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 72 24 18 grandprixdetours@wanadoo.fr

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English :

Commemoration of the Grand Prix of Tours: demonstration of old cars and motorcycles, rally, exhibitions, demonstrations.

L’événement Chinon Classic Commémoration du Grand Prix de Tours Chinon a été mis à jour le 2026-04-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme