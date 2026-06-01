Scène ouverte au Lion d’Or pour la Fête de la Musique Chinon dimanche 21 juin 2026.

Chinon

Scène ouverte au Lion d’Or pour la Fête de la Musique

Place Jeanne d’Arc Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin, venez profiter d’une journée placée sous le signe de la musique et de la convivialité au Lion d’Or.

De 11h à 21h, plusieurs groupes et musiciens se succéderont lors d’une grande scène ouverte organisée au cœur de Chinon.

Le dimanche 21 juin, venez profiter d’une journée placée sous le signe de la musique et de la convivialité au Lion d’Or

De 11h à 21h, plusieurs groupes et musiciens se succéderont lors d’une grande scène ouverte organisée au cœur de Chinon.

Rock, pop, acoustique, variété, jazz ou reprises festives… tous les univers musicaux sont les bienvenus pour partager un beau moment autour de la musique .

Place Jeanne d’Arc Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 58 47 30 66

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English :

Come and enjoy a day of music and conviviality at the Lion d?Or on Sunday June 21.

From 11 a.m. to 9 p.m., a number of groups and musicians will perform on a large open stage in the heart of Chinon.

L’événement Scène ouverte au Lion d’Or pour la Fête de la Musique Chinon a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme