Sur le camp des bâtisseurs animations Chinon

Manipulation d’une grue en bois du 12° sicèle, découverte des métiers (tailleurs de pierre, maçon, charpentier, cordier…) et expérimentation des gestes fondateurs de l’architecture dans une aire de traçage.

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English :

Handle a 12th-century wooden crane, learn about the trades (stonemasons, masons, carpenters, tailors, etc.) and experiment with the basic gestures of architecture in a tracing area.

