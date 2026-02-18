Sur le camp des bâtisseurs animations Chinon
Sur le camp des bâtisseurs animations Chinon lundi 6 juillet 2026.
Sur le camp des bâtisseurs animations
4 rue du château Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Manipulation d’une grue en bois du 12° sicèle, découverte des métiers (tailleurs de pierre, maçon, charpentier, cordier…) et expérimentation des gestes fondateurs de l’architecture dans une aire de traçage.
4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr
English :
Handle a 12th-century wooden crane, learn about the trades (stonemasons, masons, carpenters, tailors, etc.) and experiment with the basic gestures of architecture in a tracing area.
