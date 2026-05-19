Chinon

Concert Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or Au choeur des mélodies

Église Saint-Étienne Place de l’Église Saint-Étienne Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Jean-Claude Borelly est l’un des plus grands trompettistes internationaux ! 22 disques d’or, 47 ans de carrière, Plus de 3000 concerts dans le monde entier, 15 millions de disques vendus dans 23 pays.

Jean-Claude Borelly est l’un des plus grands trompettistes internationaux ! 22 disques d’or, 47 ans de carrière, Plus de 3000 concerts dans le monde entier, 15 millions de disques vendus dans 23 pays. 28 .

Église Saint-Étienne Place de l’Église Saint-Étienne Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 34 20 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Claude Borelly is one of the greatest international trumpet players! 22 gold records, 47 years in the music business, over 3,000 concerts worldwide, 15 million records sold in 23 countries.

L’événement Concert Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or Au choeur des mélodies Chinon a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme