Concert Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or Au choeur des mélodies Chinon
Concert Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or Au choeur des mélodies Chinon dimanche 28 juin 2026.
Chinon
Concert Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or Au choeur des mélodies
Église Saint-Étienne Place de l’Église Saint-Étienne Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Jean-Claude Borelly est l’un des plus grands trompettistes internationaux ! 22 disques d’or, 47 ans de carrière, Plus de 3000 concerts dans le monde entier, 15 millions de disques vendus dans 23 pays.
Jean-Claude Borelly est l’un des plus grands trompettistes internationaux ! 22 disques d’or, 47 ans de carrière, Plus de 3000 concerts dans le monde entier, 15 millions de disques vendus dans 23 pays. 28 .
Église Saint-Étienne Place de l’Église Saint-Étienne Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 34 20 14
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English :
Jean-Claude Borelly is one of the greatest international trumpet players! 22 gold records, 47 years in the music business, over 3,000 concerts worldwide, 15 million records sold in 23 countries.
L’événement Concert Jean-Claude Borelly et sa trompette d’Or Au choeur des mélodies Chinon a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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