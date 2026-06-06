Visites guidées des Caves Painctes Chinon
Visites guidées des Caves Painctes Chinon mercredi 1 juillet 2026.
Chinon
Visites guidées des Caves Painctes
Impasse des Caves Painctes Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Les Caves Painctes, lieu emblématique de Chinon, inspirèrent à François Rabelais le temple de la Dive Bouteille. Son père y possédait une cave. Aujourd’hui, elles appartiennent aux vignerons et aux vigneronnes de Chinon ainsi qu’aux Entonneurs Rabelaisiens. Départ des visites 11h, 15h, 16h30, 18h
Les Caves Painctes, lieu emblématique de Chinon, situé sous la Forteresse, inspirèrent à François Rabelais le temple de la Dive Bouteille. Son père y possédait une cave. Aujourd’hui, elles appartiennent aux vignerons et aux vigneronnes de Chinon ainsi qu’aux Entonneurs Rabelaisiens, deuxième confrérie bachique de France. Départ des visites 11h, 15h, 16h30, 18h .
Impasse des Caves Painctes Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 30 44 contact@chinon.com
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English :
The Caves Painctes, an emblematic site in Chinon, inspired François Rabelais to create the Temple de la Dive Bouteille. His father owned a cellar there. Today, they belong to the winegrowers of Chinon and the Entonneurs Rabelaisiens. Tours depart from: 11am, 3pm, 4:30pm, 6pm
L’événement Visites guidées des Caves Painctes Chinon a été mis à jour le 2026-06-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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