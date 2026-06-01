Do Dièse fête la Musique Chinon
Do Dièse fête la Musique Chinon vendredi 19 juin 2026.
Chinon
Do Dièse fête la Musique
4 Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’association Do Dièse fête la Musique grandeur nature cette année !
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier le vendredi 19 juin à 19h à la Collégiale Saint-Mexme de Chinon pour le concert des ateliers de 19h à 22h30.
L’association Do Dièse fête la Musique grandeur nature cette année !
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier le vendredi 19 juin à 19h à la Collégiale Saint-Mexme de Chinon pour le concert des ateliers, au programme
19h00 Atelier Renaissance
19h30 Atelier Classique
20h00 Rafraîchissement offert par l’association
20h30 Atelier Chants du Monde
21h00 Atelier Gospel
21h30 Atelier Chansons Françaises
22h00 Verre de l’amitié pour clore cette soirée festive ! .
4 Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 52 75 90 23
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English :
This year, the Do Dièse association celebrates music on a grand scale!
To mark the occasion, we’re delighted to invite you to the Collégiale Saint-Mexme in Chinon on Friday June 19 at 7pm for a workshop concert from 7pm to 10:30pm.
L’événement Do Dièse fête la Musique Chinon a été mis à jour le 2026-06-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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