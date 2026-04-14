Finale boules de fort, 19 avenue François Mitterrand 37500 Chino n, Chinon

Finale boules de fort Samedi 27 juin, 14h30 19 avenue François Mitterrand 37500 Chino n Indre-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Venez regarder une finale de Boule de Fort le samedi 27 juin à 16h !

Nous pourrons vous accueillir à partir de 14h30 pour vous expliquer le jeu !

Sport traditionnel emblématique de l’Anjou, la Boule de Fort se joue sur une piste incurvée avec des boules asymétriques, ce qui rend chaque lancer spectaculaire et stratégique.

Pourquoi venir ?

• Pour découvrir un sport unique en France

• Pour profiter d’une ambiance conviviale et chaleureuse

• Pour encourager les finalistes dans un moment décisif

Que vous soyez amateur de traditions ou simple curieux, cette finale est l’occasion parfaite de passer un bon moment entre amis ou en famille.

Suspense, précision et bonne humeur garantis !

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Venez regarder une finale de boules de fort Boules de fort jeu