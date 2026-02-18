Sur le camp des bâtisseurs visite guidée (famille) Chinon

Sur le camp des bâtisseurs visite guidée (famille)

4 rue du château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Visite guidée du camp des bâtisseurs. Manipulation d’une grue en bois du 12° sicèle, découverte des métiers (tailleurs de pierre, maçon, charpentier, cordier…) et expérimentation des gestes fondateurs de l’architecture dans une aire de traçage.

4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English :

Guided tour of the builders’ camp. Handle a 12th-century wooden crane, discover the trades (stonemasons, masons, carpenters, tailors, etc.) and try out the basic gestures of architecture in a tracing area.

