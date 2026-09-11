Ateliers « Sous le sceau des grandes Occitanes », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud · Carcassonne
Informations pratiques
Ateliers « Sous le sceau des grandes Occitanes » Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud Aude
Chaque atelier est limité à 3 ou 4 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Un atelier pour tout comprendre sur les sceaux et en fabriquer comme au Moyen Âge, à l’effigie d’une femme de pouvoir en Occitanie.
Les ateliers sont animés par Agnès Prévost, conservatrice-restautrice et responsable de l’atelier des sceaux aux Archives Nationales.
Un atelier toutes les demi-heures (dernier atelier à 17h30).
Tout public à partir de 7 ans.
Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud 41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468113154 https://archivesdepartementales.aude.fr Parking.
Un atelier pour tout comprendre sur les sceaux et en fabriquer comme au Moyen Âge, à l’effigie d’une femme de pouvoir en Occitanie.
©Archives départementales 11
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