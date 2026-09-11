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Ateliers « Sous le sceau des grandes Occitanes », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud · Carcassonne

Ateliers « Sous le sceau des grandes Occitanes », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud
Adresse
41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Chaque atelier est limité à 3 ou 4 personnes

Ateliers « Sous le sceau des grandes Occitanes » Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud Aude

Chaque atelier est limité à 3 ou 4 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un atelier pour tout comprendre sur les sceaux et en fabriquer comme au Moyen Âge, à l’effigie d’une femme de pouvoir en Occitanie.
Les ateliers sont animés par Agnès Prévost, conservatrice-restautrice et responsable de l’atelier des sceaux aux Archives Nationales.
Un atelier toutes les demi-heures (dernier atelier à 17h30).
Tout public à partir de 7 ans.

Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud 41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468113154 https://archivesdepartementales.aude.fr Parking.
Un atelier pour tout comprendre sur les sceaux et en fabriquer comme au Moyen Âge, à l’effigie d’une femme de pouvoir en Occitanie.

©Archives départementales 11

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