Ateliers « Sous le sceau des grandes Occitanes », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne

Informations pratiques

Ateliers « Sous le sceau des grandes Occitanes » Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud Aude

Chaque atelier est limité à 3 ou 4 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un atelier pour tout comprendre sur les sceaux et en fabriquer comme au Moyen Âge, à l’effigie d’une femme de pouvoir en Occitanie.

Les ateliers sont animés par Agnès Prévost, conservatrice-restautrice et responsable de l’atelier des sceaux aux Archives Nationales.

Un atelier toutes les demi-heures (dernier atelier à 17h30).

Tout public à partir de 7 ans.

Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud 41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468113154 https://archivesdepartementales.aude.fr Parking.

Un atelier pour tout comprendre sur les sceaux et en fabriquer comme au Moyen Âge, à l’effigie d’une femme de pouvoir en Occitanie.

©Archives départementales 11