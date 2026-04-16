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Ateliers spectacles Histoires en l’Air Attigny Médiathèque André Dhotel Attigny

Ateliers spectacles Histoires en l’Air Attigny Médiathèque André Dhotel Attigny

Ateliers spectacles Histoires en l’Air Attigny Médiathèque André Dhotel Attigny mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque André Dhotel

Adresse : 21 Place Charlemagne

Ville : 08130 Attigny

Département : Ardennes

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Gratuit

Attigny

Ateliers spectacles Histoires en l’Air Attigny

Médiathèque André Dhotel 21 Place Charlemagne Attigny Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Le 19 mai à 9h30, 13h30 et 14h15 à la médiathèque d’Attigny Histoires en l’air propose aux enfants de découvrir des histoires à travers des animations poétiques et colorées.Au travers d’ateliers-spectacles inspirés d’albums jeunesse, Marilyne invite le jeune public à plonger dans un univers créatif et imaginaire.Durée 1 heurePublic de 1 an jusqu’à 9 ansJauge 25 participants Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
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Médiathèque André Dhotel 21 Place Charlemagne Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 67 36 26 62  bibliotheque.attigny@orange.fr

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English :

May 19 at 9:30 am, 1:30 pm and 2:15 pm at the Attigny media library Histoires en l?air invites children to discover stories through poetic and colorful animations.Through workshop-shows inspired by children?s books, Marilyne invites young audiences to plunge into a creative and imaginary universe. Duration: 1 hourPublic: from 1 year to 9 years of ageGauge: 25 participants Discover the rest of the Pages de Saisons program

L’événement Ateliers spectacles Histoires en l’Air Attigny Attigny a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme

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