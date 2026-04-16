Ateliers spectacles Histoires en l’Air Attigny Médiathèque André Dhotel Attigny

Attigny

Ateliers spectacles Histoires en l’Air Attigny

Médiathèque André Dhotel 21 Place Charlemagne Attigny Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le 19 mai à 9h30, 13h30 et 14h15 à la médiathèque d’Attigny Histoires en l’air propose aux enfants de découvrir des histoires à travers des animations poétiques et colorées.Au travers d’ateliers-spectacles inspirés d’albums jeunesse, Marilyne invite le jeune public à plonger dans un univers créatif et imaginaire.Durée 1 heurePublic de 1 an jusqu’à 9 ansJauge 25 participants Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons

.

Médiathèque André Dhotel 21 Place Charlemagne Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 67 36 26 62 bibliotheque.attigny@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

May 19 at 9:30 am, 1:30 pm and 2:15 pm at the Attigny media library Histoires en l?air invites children to discover stories through poetic and colorful animations.Through workshop-shows inspired by children?s books, Marilyne invites young audiences to plunge into a creative and imaginary universe. Duration: 1 hourPublic: from 1 year to 9 years of ageGauge: 25 participants Discover the rest of the Pages de Saisons program

L’événement Ateliers spectacles Histoires en l’Air Attigny Attigny a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme