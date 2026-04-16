Rencontre autour du livre Le Pays où l’on arrive un jour Médiathèque André Dhotel Attigny

Attigny

Rencontre autour du livre Le Pays où l’on arrive un jour

Médiathèque André Dhotel 21 Place Charlemagne Attigny Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Le jeudi 30 avril de 18h30 à 20h à la médiathèque d’Attigny À l’occasion de la parution du livre Le Pays où l’on arrive un jour , Roland Frankart brossera un portrait de cet écrivain ardennais. L’éditeur Dominique Tourte et l’illustratrice Julie Faure-Brac présenteront leur livre. Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons

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Médiathèque André Dhotel 21 Place Charlemagne Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 9 67 36 26 62 bibliotheque.attigny@orange.fr

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English :

Thursday April 30, 6.30 8pm at the Attigny media library To mark the publication of the book Le Pays où l’on arrive un jour , Roland Frankart will paint a portrait of this Ardennes writer. Publisher Dominique Tourte and illustrator Julie Faure-Brac will present their book. Discover the rest of the Pages de Saisons program

L’événement Rencontre autour du livre Le Pays où l’on arrive un jour Attigny a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme