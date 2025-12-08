Halte Fluviale d’Attigny Attigny Ardennes

Halte Fluviale d’Attigny

Halte Fluviale d’Attigny 08130 Attigny Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Sur votre route entre la Meuse et Reims, sur le canal des Ardennes, profitez de votre passage à Attigny pour faire une pause et découvrir la belle cité Charlemagne du sud des Ardennes.Un parcours Cité Charlemagne , reconnaissable aux panneaux, vous apprendra l’histoire de cette ville et ce qui la relie à Charlemagne. Des restaurants vous accueillent dans le village et aux abords de celui-ci. Des informations touristiques sont disponibles dans les Relais d’Informations Touristique (RIT box) à la médiathèque et dans les commerces du centre-ville. Retrouvez aussi les petits commerces sur la place, station-service, garage, bar/tabac, deux boulangeries et une boucherie, ainsi qu’un carrefour city, pour tous les achats de première nécessité.

English :

On your way between the Meuse and Reims, on the canal of the Ardennes, take advantage of your passage to Attigny to make a pause and discover the beautiful city Charlemagne of the south of the Ardennes. A course City Charlemagne , recognizable with the panels, will learn you the history of this city and what connects it to Charlemagne. There are restaurants in and around the village. Tourist information is available in the Tourist Information Centres (RIT box) in the media library and in the shops in the town centre. You will also find small shops on the square, a petrol station, a garage, a bar/tobacco shop, two bakeries and a butcher’s shop, as well as a carrefour city, for all your basic needs.

Deutsch :

Auf Ihrem Weg zwischen der Maas und Reims am Ardennenkanal können Sie in Attigny eine Pause einlegen und die schöne Stadt Karl der Große im Süden der Ardennen entdecken.Ein Rundgang Cité Charlemagne , der an den Schildern zu erkennen ist, informiert Sie über die Geschichte dieser Stadt und darüber, was sie mit Karl dem Großen in Verbindung bringt. Im und um das Dorf herum gibt es Restaurants, die Sie willkommen heißen. Touristische Informationen sind in den Relais d’Informations Touristique (RIT-Box) in der Mediathek und in den Geschäften im Stadtzentrum erhältlich. Außerdem finden Sie auf dem Platz kleine Geschäfte wie Tankstelle, Autowerkstatt, Bar/Tabak, zwei Bäckereien und eine Metzgerei sowie einen Carrefour City für alle Einkäufe des täglichen Bedarfs.

Italiano :

Durante il tragitto tra la Mosa e Reims, sul canale delle Ardenne, approfittate del passaggio ad Attigny per fare una pausa e scoprire la bella città di Carlo Magno delle Ardenne meridionali. Un percorso Cité Charlemagne , riconoscibile dalla segnaletica, vi insegnerà la storia di questa città e ciò che la lega a Carlo Magno. Ci sono ristoranti nel villaggio e nei dintorni. Le informazioni turistiche sono disponibili nei Centri di Informazione Turistica (RIT box) presso la mediateca e nei negozi del centro città. Sulla piazza si trovano anche piccoli negozi, un distributore di benzina, un garage, un bar/tabacchi, due panetterie e una macelleria, oltre a un Carrefour City, per tutte le esigenze di base.

Español :

En su camino entre el Mosa y Reims, por el canal de las Ardenas, aproveche su paso por Attigny para hacer una pausa y descubrir la hermosa ciudad carlista del sur de las Ardenas. Un recorrido Cité Charlemagne , reconocible por la señalización, le enseñará la historia de esta ciudad y lo que la une a Carlomagno. Hay restaurantes en el pueblo y sus alrededores. La información turística está disponible en los Centros de Información Turística (caja RIT) de la mediateca y en las tiendas del centro de la ciudad. También encontrará pequeñas tiendas en la plaza, una gasolinera, un garaje, un bar/tabaco, dos panaderías y una carnicería, así como un carrefour city, para todas sus necesidades básicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-19 par Ardennes Tourisme