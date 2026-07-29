Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Marilyn Mattei Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Marilyn Mattei

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-11-21 13:00:00

fin : 2026-11-21 19:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Atelier d’écriture encadré par Marilyn Mattei, autrice, en écho à la création du spectacle Au secours la réalité du 9 au 17 décembre.

Nous vous proposons le temps d’un week-end d’explorer le travail de la scène jeu, écriture, improvisation… 12h d’atelier réparties le samedi de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 17h. À partir de 16 ans, inscription limitée à 2 ateliers par personne par saison pour garantir une égalité d’accès à ces rendez-vous. Ouvert à toutes et tous dès 16 ans. Samedi de 13h à 19h et Dimanche de 10h à 17h.Tout public

40 .

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 12 99

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English :

Writing workshop led by Marilyn Mattei, author, in conjunction with the production of the play *Au secours la réalité* from December 9 to 17.

We invite you to spend a weekend exploring the art of the stage: acting, writing, improvisation… The 12-hour workshop will take place on Saturday from 1:00 PM to 7:00 PM and on Sunday from 10:00 AM to 5:00 PM.%A0%C0 Open to ages 16 and up; registration is limited to 2 workshops per person per season to ensure equal access to these events.%Open to everyone ages 16 and up.%A0%A0Saturday from 1:00 p.m. to 7:00 p.m. and Sunday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier mensuel avec Marilyn Mattei Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY