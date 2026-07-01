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AGENDA · Tomblaine

Ateliers, stages de loisirs Baptême de Poney Démonstrations d’équitation Nancy Équitation Plage des 2 rives Tomblaine

jeudi 16 juillet 2026 · Plage des 2 rives · Tomblaine

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plage des 2 rives
Adresse
L'éco-zone
Ville
54510 Tomblaine
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Tomblaine

Ateliers, stages de loisirs Baptême de Poney Démonstrations d’équitation Nancy Équitation

Plage des 2 rives L’éco-zone Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23

 Baptême de Poney / Démonstrations d’équitation. Enfants
0  .

Plage des 2 rives L’éco-zone Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

%A0Pony Baptism / Horseback Riding Demonstrations.%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Baptême de Poney Démonstrations d’équitation Nancy Équitation Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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