Ateliers, stages de loisirs Baptême de Poney Démonstrations d’équitation Nancy Équitation Plage des 2 rives Tomblaine
jeudi 16 juillet 2026 · Plage des 2 rives · Tomblaine
Informations pratiques
Tomblaine
Ateliers, stages de loisirs Baptême de Poney Démonstrations d’équitation Nancy Équitation
Plage des 2 rives L’éco-zone Tomblaine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23
Baptême de Poney / Démonstrations d’équitation. Enfants
0 .
Plage des 2 rives L’éco-zone Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
%A0Pony Baptism / Horseback Riding Demonstrations.%A0
L’événement Ateliers, stages de loisirs Baptême de Poney Démonstrations d’équitation Nancy Équitation Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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