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AGENDA · Tomblaine

Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho Plage des 2 rives Tomblaine

dimanche 26 juillet 2026 · Plage des 2 rives · Tomblaine

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Plage des 2 rives
Adresse
L'oasis
Ville
54510 Tomblaine
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Tomblaine

Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho

Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Spectacle de percussions.Adultes
0  .

Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Percussion show.

L’événement Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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