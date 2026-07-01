Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho Plage des 2 rives Tomblaine

Informations pratiques

Tomblaine

Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho

Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Spectacle de percussions.Adultes

0 .

Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Percussion show.

L’événement Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY