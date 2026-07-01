AGENDA · Tomblaine
Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho Plage des 2 rives Tomblaine
dimanche 26 juillet 2026 · Plage des 2 rives · Tomblaine
Informations pratiques
Tomblaine
Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho
Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Spectacle de percussions.Adultes
0 .
Plage des 2 rives L’oasis Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Percussion show.
L’événement Spectacle, représentation Animation musicale Portugaise AMR do Alto Minho Tomblaine a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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