Ateliers, stages de loisirs Dans la terrible jungle Muséum-Aquarium de Nancy Nancy
mardi 20 octobre 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Dans la terrible jungle
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6.1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Jeudi 2026-10-20 10:45:00
fin : 2026-10-27 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30
ANIMATION VACANCES 3-6 ANS
Elle est grande, luxuriante et mystérieuse, mais qu’est-ce que la jungle ? Et qui donc s’y cache ? Du tout petit insecte au grand tigre, en passant par les oiseaux les plus colorés, cette forêt n’aura plus aucun secret pour les petits explorateurs. Enfants
6.1 .
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
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English :
HOLIDAY ACTIVITIES FOR 3-6 YEAR-OLDS
It’s vast, lush, and mysterious—but what exactly is the jungle? And who’s hiding there? From the tiniest insect to the biggest tiger, not to mention the most colorful birds, this forest will hold no more secrets for our little explorers.%A0
L’événement Ateliers, stages de loisirs Dans la terrible jungle Nancy a été mis à jour le 2026-08-05 par DESTINATION NANCY
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