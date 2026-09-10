Ateliers, stages de loisirs Des animaux qui chapardent Muséum-Aquarium de Nancy Nancy
dimanche 18 octobre 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Des animaux qui chapardent
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6.1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 18:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18 2026-10-25 2026-11-08 2026-11-15 2026-11-22 2026-11-29 2026-12-13 2026-12-20 2026-12-27
Animations des tout-petits (3 à 6 ans)
Thématique animaux voleurs.Enfants
6.1 .
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
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English :
Activities for Toddlers (ages 3–6)
Theme: Thieving Animals.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Des animaux qui chapardent Nancy a été mis à jour le 2026-08-05 par DESTINATION NANCY
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