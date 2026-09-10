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AGENDA · Nancy

Ateliers, stages de loisirs Des animaux qui chapardent Muséum-Aquarium de Nancy Nancy

dimanche 18 octobre 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Muséum-Aquarium de Nancy
Adresse
34 rue Sainte-Catherine
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
6.1 Tarif de base plein tarif

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Des animaux qui chapardent

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
6.1
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 18:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18 2026-10-25 2026-11-08 2026-11-15 2026-11-22 2026-11-29 2026-12-13 2026-12-20 2026-12-27

Animations des tout-petits (3 à 6 ans)

Thématique animaux voleurs.Enfants
6.1  .

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97 

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English :

Activities for Toddlers (ages 3–6)

Theme: Thieving Animals.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Des animaux qui chapardent Nancy a été mis à jour le 2026-08-05 par DESTINATION NANCY

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