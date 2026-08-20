Informations pratiques

Duras

Ateliers Yoga du rire

Salle Louise Félicité Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 19:15:00

fin : 2027-02-09 20:30:00

Date(s) :

2026-12-15

Agés plus de 55 ans Ouvert à toutes et tous,

D’où que vous veniez, vous pouvez encore venir !

Il vous suffit juste d’être dans une tenue confortable et d’apporter une gourde d’eau.

Agés plus de 55 ans Ouvert à toutes et tous, en partenariat avec l’ASEPT (association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires).

Il vous suffit juste d’être dans une tenue confortable et d’apporter une gourde d’eau.

Le yoga du rire est un concept révolutionnaire né de l’idée originale du Dr Madan Kataria, un médecin de Mumbai. En Inde, il a lancé le premier club de rire dans un parc le 13 Mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd’hui, le phénomène est mondial et des milliers de clubs de rire sont aujourd’hui recensés (2020) dans plus de 105 pays.

Le yoga du Rire s’impose par sa facilité à installer un bien-être complet chez ses pratiquants. Techniquement, le yoga du rire combine des rires sans raison avec des respirations yogiques (pranayama). N’importe qui peut rire sans raison, sans recourir à l’humour ou à des blagues… .

Salle Louise Félicité Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86 agnesblnaturo@gmail.com

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English : Ateliers Yoga du rire

Open to all

Wherever you’re from, you can still come!

All you need is comfortable clothing and a water bottle.

L’événement Ateliers Yoga du rire Duras a été mis à jour le 2026-08-20 par OT du Pays de Duras CDT47