Duras

Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir

Jardins du Chateau Duras Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Programme à venir des concerts toujours au profit des enfants malades.

En collaboration avec Décibels Productions, nous avons l’immense bonheur de vous annoncer

Kendji Girac en concert le samedi 12 septembre à 21h

Une date unique ajoutée spécialement à sa tournée anniversaire Nos 10 ans … pour NOUS, pour VOUS, et surtout pour une cause essentielle.

Ses plus grands tubes Color Gitano, Andalouse, Les yeux de la mama… et bien d’autres dans une ambiance festive et magique

Imaginez…

Un concert à ciel ouvert, au pied du majestueux Château des Ducs de Duras

Un cadre unique, loin des salles classiques… pour une soirée hors du temps

Marché gourmand pour régaler vos papilles

Grand feu d’artifice pour illuminer la nuit

Et surtout… un moment fort au profit des enfants malades

Billets en vente

– Internet HelloAsso

– Office de tourisme Pays Duras,

– Carrefour Market Marmande (47),

– E-Leclerc Pineuilh (33) .

Jardins du Chateau Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 71 18

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English : Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir

Upcoming program of concerts in aid of sick children.

L’événement Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir Duras a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays de Duras CDT47