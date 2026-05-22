Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir Duras
Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir Duras samedi 12 septembre 2026.
Duras
Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir
Jardins du Chateau Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 32.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 00:00:00
Date(s) :
2026-09-12
L’association Les Récoltes de l’Espoir a l’immense bonheur de vous annoncer
Kendji Girac en concert le samedi 12 septembre à 21h
Toujours au profit des enfants malades.
En collaboration avec Décibels Productions, nous avons l’immense bonheur de vous annoncer
Kendji Girac en concert le samedi 12 septembre à 21h
Une date unique ajoutée spécialement à sa tournée anniversaire Nos 10 ans … pour NOUS, pour VOUS, et surtout pour une cause essentielle.
Ses plus grands tubes Color Gitano, Andalouse, Les yeux de la mama… et bien d’autres dans une ambiance festive et magique
Imaginez…
Un concert à ciel ouvert, au pied du majestueux Château des Ducs de Duras
Un cadre unique, loin des salles classiques… pour une soirée hors du temps
Marché gourmand pour régaler vos papilles
Grand feu d’artifice pour illuminer la nuit
Et surtout… un moment fort au profit des enfants malades
Billets en vente
– Internet HelloAsso
– Office de tourisme Pays Duras,
– Carrefour Market Marmande (47),
– E-Leclerc Pineuilh (33) .
Jardins du Chateau Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 71 18
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English : Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir
The association Les Récoltes de l’Espoir is delighted to announce
Kendji Girac in concert on Saturday September 12 at 9pm
Again in aid of sick children.
L’événement Festival de l’espoir Kendji GIRAC en Concert au profit des récoltes de l’Espoir Duras a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays de Duras CDT47
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