Duras

Festival de l’espoir Concerts et spectacles tout public au profit des récoltes de l’Espoir

Jardins du Chateau Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Programme à venir des concerts toujours au profit des enfants malades.

Programme à venir des concerts toujours au profit des enfants malades.

Billets en vente

– Internet HelloAsso, Fnac, Ticketmaster, Cultura, Francebillet…

– Office de tourisme Pays Duras,

– Office de tourisme de l’Entre-deux-Mers

– Carrefour Contact Monségur (33),

– Carrefour Market Marmande (47),

– E-Leclerc Pineuilh (33),

Restauration sur place dès 19h .

Jardins du Chateau Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 71 18

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English : Festival de l’espoir Concerts et spectacles tout public au profit des récoltes de l’Espoir

Celebrating 10 years! It’s going to be crazy!

So if you want to make sure you’re with us for the weekend and take part in this great charity event, mark your calendars for September 13-14-15: FESTIVAL DE L’ESPOIR, NOT TO BE MISSED!

We’re counting on you!

L’événement Festival de l’espoir Concerts et spectacles tout public au profit des récoltes de l’Espoir Duras a été mis à jour le 2026-04-04 par OT du Pays de Duras CDT47