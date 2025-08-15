Journée artisanat d’art dès 8h

le Bourg Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Antiquités-Brocante et artisanat d’art.

Venez chiner à partir de 8h00 et jusqu’à 18h, Bibelots, meubles, livres anciens. Brocante et artisans.

Présence de foodtrucks, bars et restaurants dans le village

Grand rendez-vous au cœur du village…

Sous réserve une brocante professionnelle et métiers de l’artisanat d’art sous la halle et sur la place du village De 8h00 à 18h.

Présence de foodtrucks, bars et restaurants dans le village.

Village fermé à la circulation pour installation des terrasses des restaurants. .

le Bourg Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 46 59 dacorduras@gmail.com

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English : Journée artisanat d’art dès 8h

Antiques-Brocante and arts and crafts.

Come and browse from 8.00 am to 6.00 pm, knick-knacks, furniture, old books. Brocante and artisans.

Foodtrucks, bars and restaurants in the village

L’événement Journée artisanat d’art dès 8h Duras a été mis à jour le 2026-03-08 par OT du Pays de Duras CDT47