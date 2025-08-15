Journée artisanat d’art dès 8h Duras
Journée artisanat d’art dès 8h Duras samedi 15 août 2026.
Journée artisanat d’art dès 8h
le Bourg Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Antiquités-Brocante et artisanat d’art.
Venez chiner à partir de 8h00 et jusqu’à 18h, Bibelots, meubles, livres anciens. Brocante et artisans.
Présence de foodtrucks, bars et restaurants dans le village
Grand rendez-vous au cœur du village…
Sous réserve une brocante professionnelle et métiers de l’artisanat d’art sous la halle et sur la place du village De 8h00 à 18h.
Présence de foodtrucks, bars et restaurants dans le village.
Village fermé à la circulation pour installation des terrasses des restaurants. .
le Bourg Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 46 59 dacorduras@gmail.com
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English : Journée artisanat d’art dès 8h
Antiques-Brocante and arts and crafts.
Come and browse from 8.00 am to 6.00 pm, knick-knacks, furniture, old books. Brocante and artisans.
Foodtrucks, bars and restaurants in the village
L’événement Journée artisanat d’art dès 8h Duras a été mis à jour le 2026-03-08 par OT du Pays de Duras CDT47
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