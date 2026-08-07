Observation de l’éclipse solaire depuis le château de Duras Duras
mercredi 12 août 2026 · Duras
Informations pratiques
Duras
Observation de l’éclipse solaire depuis le château de Duras
Place du Château Duras Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
A Duras, le château donnera exceptionnellement accès à sa cour et ses balcons coursières, moyennant une entrée à 2,50 € par personne. Une entrée possible à partir de 19h et qui comprendra la mise à disposition de lunettes.
Ne ratez pas ce spectacle d’une vie !
A Duras, le château donnera exceptionnellement accès à sa cour et ses balcons coursières, moyennant une entrée à 2,50 € par personne. Une entrée possible à partir de 19h et qui comprendra la mise à disposition de lunettes.
Ne ratez pas ce spectacle d’une vie ! .
Place du Château Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 14 00 38
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English : Observation de l’éclipse solaire depuis le château de Duras
In Duras, the castle will, as a special exception, grant access to its courtyard and its balconies, for an admission fee of 2.50 € per person. Admission begins at 7:00 p.m. and includes the use of 3D glasses.
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L’événement Observation de l’éclipse solaire depuis le château de Duras Duras a été mis à jour le 2026-08-03 par OT du Pays de Duras CDT47
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