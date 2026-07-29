Athlétisme Jeux du Perche Mortagne-au-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Mortagne-au-Perche
Athlétisme Jeux du Perche
Hippodrome Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Jeux du Perche sont organisés par l’Athlé Perche Pays de l’Aigle et Mortagne. Ils rassemblent des épreuves d’athlétisme homme et femme saut à la perche, lancer de poids, courses (100m, 80m et 50m), lancer de disque et saut en longueur. Les courses et concours se dérouleront à partir de 11h30, avec une première réunion des jurys à 12h30.
Les catégories cadets, minimes, poussins et benjamins auront également droit à leurs épreuves.
Inscriptions du 5 au 18 septembre. .
Hippodrome Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
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English : Athlétisme Jeux du Perche
L’événement Athlétisme Jeux du Perche Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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