Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Athlétisme Jeux du Perche

Hippodrome Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Jeux du Perche sont organisés par l’Athlé Perche Pays de l’Aigle et Mortagne. Ils rassemblent des épreuves d’athlétisme homme et femme saut à la perche, lancer de poids, courses (100m, 80m et 50m), lancer de disque et saut en longueur. Les courses et concours se dérouleront à partir de 11h30, avec une première réunion des jurys à 12h30.

Les catégories cadets, minimes, poussins et benjamins auront également droit à leurs épreuves.

Inscriptions du 5 au 18 septembre. .

Hippodrome Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

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English : Athlétisme Jeux du Perche

L’événement Athlétisme Jeux du Perche Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE