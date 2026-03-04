Atiq Rahimi présente « Kabuliwalla, c’est moi », Librairie Compagnie, Paris

Atiq Rahimi présente « Kabuliwalla, c’est moi » Vendredi 13 mars, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Un récit bouleversant et personnel, une méditation sur la création, l’échec et la réincarnation.

Au bord du Gange, à Calcutta, sur le pont de Howrah, un cinéaste en tournage, accablé par le désespoir, songe à mettre fin à ses jours. Échec professionnel, rupture amoureuse et exil, là, sur le seuil du suicide, le récit commence. Peu à peu, les frontières s’effacent : Rahmat, un exilé afghan devient le double du narrateur. Tous deux en exil, en deuil, tous deux suspendus entre le passé et le présent, entre la réalité et la fiction. Ce que le film n’a pu montrer, l’écriture le prend en charge.

Atiq Rahimi est écrivain et cinéaste, il a reçu le prix Goncourt en 2008 pour son roman « Syngué sabour » qu’il a adapté, par la suite, au cinéma.

Venez découvrir « Kabuliwalla, c’est moi » publié aux Éditions P.O.L.

Photographie © Hélène Bamberger

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France

