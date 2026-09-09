Atlantique Jazz Festival Ville de Brest Brest
mercredi 7 octobre 2026 · Ville de Brest · Brest
Informations pratiques
Brest
Atlantique Jazz Festival
Ville de Brest Divers lieux Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-07
Cette année le Festival vous invite à un voyage en pirogue… Entre fresque spirituelle jazz et forêt amazonienne… Entre avant jazz, transes chamaniques, free jazz, baile funk et envolées noise… Une traversée furtive de l’Atlantique, de ses citées perdues et du continent sud américain… Une sorte de piñata de laquelle surgiraient des musiques de résistance et de lutte …
Informations pratiques
Retrouvez le programme détaillé sur le site du festival. .
Ville de Brest Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 40 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atlantique Jazz Festival Brest a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Hermeline, Seule en Scène-One Woman Show La Comédie du Finistère Brest 9 septembre 2026
- Plan à 3 La Comédie du Finistère Brest 10 septembre 2026
- Forum de l’engagement du bénévolat, Atelier des Capucins, Brest 12 septembre 2026
- Le BBH affronte Borussia Dortmund Brest Arena Brest 12 septembre 2026
- Le BBH affronte Paris 92 Brest Arena Brest 16 septembre 2026