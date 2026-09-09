Atlantique Jazz Festival Ville de Brest Brest

Informations pratiques

Brest

Atlantique Jazz Festival

Ville de Brest Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-07

Cette année le Festival vous invite à un voyage en pirogue… Entre fresque spirituelle jazz et forêt amazonienne… Entre avant jazz, transes chamaniques, free jazz, baile funk et envolées noise… Une traversée furtive de l’Atlantique, de ses citées perdues et du continent sud américain… Une sorte de piñata de laquelle surgiraient des musiques de résistance et de lutte …

Informations pratiques

Retrouvez le programme détaillé sur le site du festival. .

Ville de Brest Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 40 01

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English :

L’événement Atlantique Jazz Festival Brest a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue